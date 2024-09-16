Бастрыкин проверит сообщение о незаконной торговле в Электростали

В СК России поступило обращение жителя Подмосковья о том, что в Электростали мигранты незаконно торгуют овощами и фруктами. Проверку информации поставил на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

В обращении сказано, что мигранты около ТЦ «Янтарь» торгуют овощами и фруктами без разрешительных документов и сертификатов качества. Заявитель отметил, что обращения в различные инстанции результатов не дали.

Главное следственное управление организовало процессуальную проверку, дело пол контроль взял глава СК.

Ранее Бастрыкин вмешался в дело о драке мигрантов в Раменском. Следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.