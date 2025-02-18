Бастрыкин потребовал доклад по делу о попытке изнасилования в самарском такси

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад по делу о покушении на изнасилование женщины в такси в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Сети распространилась публикация о том, что находившийся за рулем такси иностранец домогался до пассажирки и попытался ее изнасиловать. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

«Глава ведомства запросил у и. о. руководителя СУ по Самарской области Воеводина Александра Владимировича доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Ленобласти задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании знакомой. Заявление в полицию направила 20-летняя уроженка Архангельской области.

Она рассказала, что 22-летний знакомый надругался над ней в квартире в Ломоносовском районе. По ее словам, мужчина во время пьянки просто воспользовался ее беспомощным состоянием.