Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о покушении на девушку в Москве

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о покушении на девушку в Москве

Фото: РИА «Новости»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела о покушении на жизнь девушки в Москве. Об этом сообщил СК РФ в Telegram-канале.

По информации следователей, происшествие случилось около торгового центра. Мужчина на почве личной неприязни нанес девушке несколько ударов ножом. Однако до конца расправиться с ней злоумышленнику не удалось, потому что прохожие оперативно вызвали скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали.

«Подозреваемый задержан. Им оказался гражданин Киргизской Республики 2001 года рождения», — написали в публикации ведомства.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе разбирательства.

Ранее задержанный сознался на камеру в содеянном. Потерпевшая оказалась его женой. Мужчина не смог объяснить мотив своего поступка. Он также признался, что не помнит, сколько именно ударов нанес.

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