Бастрыкин поручил разобраться с делом ребенка, не выжившего при родах в Липецке

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле о новорожденном, который скончался при родах в роддоме Липецка. Подробности сообщил Информационный центр СК.

ЧП произошло в феврале 2021 года. Женщина с доношенной беременностью попала в роддом со схватками. В родильном зале приняли решение о естественных родах, несмотря на осложнения. В процессе родов ребенок скончался.

Следствие по данному делу приняло затяжной характер, в поле зрения Бастрыкина оно попало в сентябре 2023 года, но к ответственности до сих пор никого не привлекли. Женщина обратилась в главе СК в соцсети «ВКонтакте» с просьбой разобраться в ходе расследования.

Бастрыкин получил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову и ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК РФ» ускорить расследование уголовного дела и производство судебной экспертизы. Также кадровикам поручили провести служебную проверку по факту допущенной волокиты по уголовному делу.

В Республике Саха женщина обвинила родильный дом в подмене ребенка, произошедшей 16 лет назад. Бастрыкин взял на контроль расследование дела.