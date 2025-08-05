Бастрыкин поручил проверить челябинского главу СУ СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении руководителя СУ СКР по Челябинской области. Это решение принято после публикаций в СМИ о возможных нарушениях закона с его стороны, сообщили в пресс-службе Следкома России.

Следственный комитет сообщил о появлении в некоторых СМИ и социальных сетях информации о возможной незаконной деятельности главы следственного управления СК России по Челябинской области Алексея Колбасина.

«По поручению председателя Следственного комитета проводится служебная проверка в связи с публикациями, касающимися руководителя СУ СК России по Челябинской области», — уточнили в Следственном комитете.

Ранее Бастрыкин потребовал представить доклад в связи с делом о гибели 17-летнего дагестанского подростка, на которого рухнул лифт. ЧП произошло в коммерческом объекте. Лифт упал, когда подросток работал в его шахте.