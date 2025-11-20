Бастрыкин попросил разрешить завести дела против шести судей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил разрешение на заведение уголовных дел против шести судей. Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

«Квалифколлегия рассмотрит представления главы Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовных дел», — заявили в коллегии.

Всего Бастрыкин намерен завести дела против шести пребывающих в отставке или действующих судей.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов заявлял, что все попытки коррупционных проявлений со стороны судей жестко пресекут. Он подчеркивал, что держит работу по этому направлению под своим личным контролем.

Краснов также отмечал, что статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности. Председатель Верховного суда заявлял, что «любое давление на судей на объективность и беспристрастность должно на корню пресекаться».

Ранее президент России Владимир Путин призвал не снижать темпов в борьбе с коррупцией.