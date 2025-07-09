Банкир из Тюмени похитил у пожилых клиентов более девяти миллионов рублей

Бывшему сотруднику крупного тюменского банка предстоит ответить перед законом. Мужчину обвиняют одновременно по статьям УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Кража». Об этом сообщил сайт nashgorod.ru .

Расследование установило, что в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый систематически присваивал пенсионные накопления, тайно изготавливая дополнительные банковские карты, привязанные к счетам жертв, без их ведома и согласия. Получив контроль над средствами, он переводил деньги на фальшивые счета, скрывая следы преступления путем отключения уведомлений о транзакциях.

Жертвами злоумышленника стали девять пенсионеров. Общий ущерб превысил девять миллионов рублей.