Банкир из Тюмени похитил у пожилых клиентов более девяти миллионов рублей

Бывшему сотруднику крупного тюменского банка предстоит ответить перед законом. Мужчину обвиняют одновременно по статьям УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Кража». Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.
Расследование установило, что в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый систематически присваивал пенсионные накопления, тайно изготавливая дополнительные банковские карты, привязанные к счетам жертв, без их ведома и согласия. Получив контроль над средствами, он переводил деньги на фальшивые счета, скрывая следы преступления путем отключения уведомлений о транзакциях.
Жертвами злоумышленника стали девять пенсионеров. Общий ущерб превысил девять миллионов рублей.
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