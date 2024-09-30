Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за подростковой банды в Петербурге

СКР проверит информацию о группе подростков, нападающих на петербуржцев

Фото: РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге группа подростков нападала на сверстников. После огласки этой проблемы в интернете правоохранители устроили проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба.

Следственные органы начали процессуальную проверку информации из соцсетей о подростковой банде, которая придерживалась преступной идеологии и применяла насилие к другим несовершеннолетним. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и доложить о выясненных обстоятельствах.

В марте в Санкт-Петербурге уже задержали двух подростков, которые нападали на случайных прохожих. За один день они избили двух мужчин стали фигурантами уголовного дела.

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