Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за подростковой банды в Петербурге

В Санкт-Петербурге группа подростков нападала на сверстников. После огласки этой проблемы в интернете правоохранители устроили проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба.
Следственные органы начали процессуальную проверку информации из соцсетей о подростковой банде, которая придерживалась преступной идеологии и применяла насилие к другим несовершеннолетним. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и доложить о выясненных обстоятельствах.
В марте в Санкт-Петербурге уже задержали двух подростков, которые нападали на случайных прохожих. За один день они избили двух мужчин стали фигурантами уголовного дела.
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