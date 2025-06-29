Банду россиян-вымогателей задержали в Таиланде

Тайские правоохранители задержали банду россиян, подозреваемых в вымогательстве, пытках и грабежах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Работник заправки обнаружил приехавшего из Санкт-Петербурга мужчину с разбитой головой и в наручниках. Полиции пострадавший рассказал, что его похитили, и в качестве выкупа возлюбленная пленника передала похитителям часы Rolex за 600 тысяч бат, а также перевела четыре миллиона рублей в биткоинах.

По информации Mash, мужчина занимался подделкой документов. Он оформлял фальшивые загранпаспорта, военные отсрочки, аттестаты и дипломы, а также сделал себе удостоверение журналиста.

По версии следствия, Он вместе с сообщниками жестоко избил россиянина, вымогая у него 500 тысяч рублей и пригрозив отрезать палец. После нападения фейковый журналист решил сбежать с деньгами, но за ним пришли другие бандиты.

Полиция задержала двух человек. Еще двое вымогателей сбежали из Таиланда, их объявили в розыск.

Ранее двух подозреваемых в вымогательстве задержали в Москве. По версии следствия, они требовали у некоего сотрудника фирмы 10 миллионов рублей.