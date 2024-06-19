Банду черных риелторов накрыли в Москве

В Москве правоохранители пресекли деятельность банды черных риелторов, которые за 14 лет завладели более чем 60 квартирами. Мошенники нажились на чужом имуществе на 250 миллионов рублей, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В Москве пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, причастных к преступлениям против собственности. <…> Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем», — привело ее слова РИА «Новости».

Организаторами преступной схемы стали три человека. С 2010 по 2024 год они по подложным документам завладевали квартирами умерших москвичей. Бумаги злоумышленники использовали для оформления недвижимости в собственность подконтрольных им лиц.

«Соучастники незаконно приобрели право собственности более чем на 60 квартир в Москве и причинили имущественный вред городу на сумму свыше 250 миллионов рублей», — уточнила Петренко.

Самих организаторов и членов преступной группы удалось задержать. В столичный СК для следственных действий доставили более 40 человек. Их проверяют на причастность к указанным преступлениям.

В конце мая в Москве вынесли приговор черному риелтору, который вместе с подельниками травил пенсионеров сильнодействующими лекарствами ради квартир. Мужчина получил пожизненный срок.