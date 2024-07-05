Банда мигрантов предстала перед судом на Урале

В Екатеринбурге перед судом предстали члены вооруженной банды, состоящей из пятерых уроженцев Таджикистана, которые грабили иностранцев с 2013 года. Об этом сообщило уральское ИА «Политсовет» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

На скамье подсудимых оказались Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов. Им предъявили обвинение по статьям о создании вооруженной группировки и участии в ней, а также разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

«Идибой Худжаназаров и его брат в феврале 2013 года создали банду для совершения нападений на иностранных граждан в целях хищения их денежных средств. Она действовала в период с 2013 года по 23 февраля 2023 года», — указали в суде.

По версии следствия, мигранты за время существования банды похитили у потерпевших свыше 53,2 миллиона рублей. По данным «Коммерсанта», злоумышленники нападали на предпринимателей из Китая, причем каждый из них выполнял свою роль. Группировка уделяла особое внимание конспирации, чтобы избежать разоблачения.

Свою вину в зале суда признали только лидер группы Худжаназаров и один из его сообщников Махмаджонов. Суд продолжает расследовать дело.

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