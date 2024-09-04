Банда мигрантов-налетчиков ограбила людей в Москве на 40 с лишним миллионов рублей

По его информации, шестеро приезжих из Таджикистана и Дагестана сколотили банду и начали нападать на людей. Орудовали они с 2021 по 2023 годы. Последнее преступление они совершили в конце прошлого года, обстреляв машину с гражданином Киргизии за рулем и похитив из нее деньги. Общий ущерб, по оценкам следователей, за несколько лет составил более 40 миллионов рублей. Выяснилось, что ни у кого из задержанных не было регистрации в Москве.

Всех подозреваемых задержали и отправили в СИЗО. Против них возбудили уголовное дело о разбое с отягчающими обстоятельствами. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье бойцы СОБРа задержали мужчину, который выдал себя за массажиста и, угрожая оружием, ограбил жертву на 800 тысяч рублей.