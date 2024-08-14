Псевдомассажист ограбил клиента на 800 тысяч рублей в Подмосковье

В Подмосковье бойцы СОБР задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на 31-летнего жителя. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.

По предварительной версии, 31-летний потерпевший нашел специалиста на просторах интернета. Мужчина выдавал себя за мастера массажа, и договорился, что приедет домой для сеанса.

Когда подозреваемый попал в квартиру, злоумышленник стал угрожать клиенту ножом и пистолетом. После этого он забрал у него деньги, драгоценности и другие вещи. Общий ущерб составил 800 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого в его съемной квартире в Видном. Уголовное дело возбудили по статье «Разбой».

Жителя Подмосковья ранее обманули две женщины, которые представились медицинским работниками. Преступницы проникли в квартиру и украли у хозяина свыше трех миллионов рублей.