Трех браконьеров задержали в лесах Подмосковья за 3 дня

Браконьеров трижды задерживали в Подмосковье за последние три дня. Незаконную добычу кабанов и лосей вели в Шатуре, Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде.

О случаях браконьерства сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Первый эпизод произошел вечером 14 января, в лесу у деревни Митинская в Шатуре. Сотрудники охотнадзора обнаружили автомобиль УАЗ «Патриот», в багажнике которого находились две туши кабанов. Разрешения на добычу у охотника не оказалось.

Днем 15 января в лесу у деревни Заволенье Орехово-Зуевского округа нашли еще одного браконьера. В его «Ниве» с прицепом лежала туша добытого лося.

Утром 16 января браконьера застали прямо за охотой на лося в Сергиево-Посадском округе.

За незаконную охоту предусмотрены штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.