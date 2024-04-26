Бабушка обвиняемого в убийстве молодой матери в Прикамье рассказала о внуке | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 00:04 Бабушка обвиняемого в убийстве молодой матери в Прикамье рассказала о внуке Бабушка заявила, что не верит в виновность внука, убившего девушку в Прикамье

Читать 360 в

Полицейские в Пермском крае задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве молодой матери, которую нашли голой в лесу. Бабушка подозреваемого рассказала 360.ru, что все дни пока шли поиски девушки, внук вел себя спокойно.

О пропаже 21-летней женщины стало известно 20 апреля. В тот день она пошла с маленькой дочерью в гости к родителям. Отец попросил ее накопать ему в лесу червей для рыбалки, она ушла и пропала. Муж забил тревогу и обратился за помощью в полицию. Спустя три дня тело девушки нашли в лесу.

Реклама

По камерам видеонаблюдения, установленным на здании детского сада, сотрудники полиции установили, что погибшая зашла в лес с молодым человеком. Им оказался местный 15-летний подросток, его сразу задержали.

Когда обнаружили тело молодой женщины, школьник находился дома. По словам бабушки подозреваемого, она не верит в него виновность.

«Он пришел домой, налил большую кружку чаю и сел поесть. Потом к нам пришла инспектор ПДН и поговорила с ним. Я еще подумала, что он может что-то украл. Потоп пришел полицейский и стал показывать запись с камер видео на которой видно, что внук идет один, это было днем. А еще у них была запись, которую мне не показали, что ночью он якобы шел с этой девушкой», — рассказала она.

По словам пожилой женщины, в день преступления внук вернулся домой спокойный, от него не пахло алкоголем. Она отметила, что он с убитой женщиной вообще не мог пересекаться, ведь она старше его и замужем.

В течение трое суток, пока искали пропавшую, юноша тоже вел себя, как обычно. Приходил домой из школы, помогал по хозяйству.

По данным Следственного комитета, днем 20 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил девушку палкой по голове и телу. Она скончалась на месте от травм. После этого подросток попытался скрыться. Сейчас его арестовали и предъявили обвинение по статье об убийстве.

Ранее в Ижевске осудили мужчину, жестоко убившего свою знакомую.