Юрист Лагун: автоподставщики обычно используют машины класса «некропремиум»

Для автоподставщиков российские дороги являются источником заработка. Злоумышленники обманывают как честных водителей, так и страховые компании. Об этом рассказал автоюрист Николай Лагун в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, обычно мошенники используют транспортные средства класса «некропремиум». Речь идет об элитных иномарках 2005–2010 годов производства.

«С виду машина будет выглядеть солидно, но, если внимательно присмотреться, можно заметить следы прежних ДТП», — отметил эксперт.

Зачастую такие транспортные средства приобретаются по нижней границе рынка. Окупаются они при первой-второй «аварии», добавил Infox.ru.