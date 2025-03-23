Автоперекуп кинул экс-балерину Мариинки на 18 миллионов рублей

Бывшая балерина Мариинского театра, театральный режиссер, продюсер Екатерина Галанова потеряла 18 миллионов рублей при попытке перевести деньги за границу через знакомого автоперекупщика. Об этом написал Telegram-канал Shot .

Галанова попросила своего знакомого продать ее автомобиль. Полученные за машину 10 миллионов рублей мужчина положил на свой счет. Балерина перевела ему еще восемь миллионов и попросила его перевести всю сумму на ее счет во Франции. Галанова собиралась потратить деньги на ремонт своей квартиры, но по личным причинам не могла сама перевести средства за границу.

Как только на счету автоперекупщика оказалось 18 миллионов, он исчез и перестал отвечать на звонки балерины. Галанова написала заявление в полицию. В беседе с Shot танцовщица назвала произошедшее «фигней» и заявила, что такого друга у нее нет.

Комика и телеведущего Андрея Бебуришвили обманули мошенники, выманив у него более пять миллионов рублей. Злоумышленники использовали «Почту России» и «Госуслуги».