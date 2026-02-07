Автомобилист пытался оспорить штраф, сославшись на схему Долиной

Водитель пытался отменить штраф за не пристегнутый ремень, сославшись на схему Долиной. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Мужчину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей по статье КоАП о нарушении правил использования ремней безопасности. Не пристегнутого водителя «Жигулей» зафиксировала видеокамера.

Но автомобилист заявил, что на самом деле он пристегнулся — это якобы видно на фото. Автомобилист обжаловал решение о штрафе и попросил назначить экспертизу, но получил отказ.

«На фотографии автомобилист в белой футболке, поэтому черный ремень сливаться с ней не может, в автомобиле ВАЗ 21074 стандартная подача ремня, контраст изображения четкий, освещение отличное, бликов нет», — отметил суд.

Жалобу водителя не удовлетворили. Упоминание имени Ларисы Долиной в этом случае не исключило виновности, следует из судебных материалов.

Ранее пенсионерка из Ульяновска обманула два семьи с детьми по схеме Долиной. Недавно СМИ сообщили о смерти пожилой аферистки.