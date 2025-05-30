Артистка ансамбля песни и танца МВД умерла после побоев и изнасилования в Москве

Неизвестные напали в Москве на артистку ансамбля «Песни и танца — Горница» МВД. Девушку избили и изнасиловали, от полученных травм она скончалась, сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, 38-летнюю артистку госпитализировали утром 19 мая, когда она была у подруги. Врачам пострадавшая рассказала, что ее избили и изнасиловали 16 мая прямо у нее дома — в квартире в Щербинке. Злоумышленники сломали девушке ребра, от побоев у нее также возник отек головного мозга.

Пострадавшая в тот день не стала обращаться к врачам и писать заявление в полицию, а вместо этого поехала к подруге. На работу 19 мая она не вышла. Девушке становилось все хуже, поэтому подруга все-таки вызвала скорую. Через два дня после госпитализации артистка скончалась от осложненного перелома ребер.

Ранее преступники ограбили в Москве-Сити курьера, который нес в чемодане 127 миллионов рублей. Злоумышленники избили мужчину и скрылись с деньгами. Полиция задержала подозреваемых в ЖК «Спортивный квартал».