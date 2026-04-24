Адвокат Третьяков: Чекалин останется в СИЗО на полгода после жалобы на приговор

Получивший семь лет колонии общего режима блогер Артем Чекалин останется в следственном изоляторе на полгода или больше. Об этом 360.ru заявил представляющий интересы осужденного адвокат Константин Третьяков.

Он пояснил, что запустил процедуру обжалования приговора подзащитному — процесс занимает от полугода и более. Все это время Чекалин проведет в следственном изоляторе.

«Артем — большой оптимист, он продолжает бороться за справедливость и надеется на справедливое решение его дела», — заявил Третьяков.

Приговор в семь лет колонии общего режима и штраф в 194,5 миллиона рублей блогеру вынес Гагаринский суд Москвы в понедельник, 13 апреля. При оглашении вердикта судья объявил, что учел наличие у обвиняемого трех детей и пожилых родителей, но также принял во внимание мнение обвинения о том, что Чекалин не признал преступного умысла в выводе 251 миллиона рублей за границу и предоставлении поддельных документов в ведомства валютного контроля.

Сам подсудимый в последнем слове просил суд назначить ему условный срок.