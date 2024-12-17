Арестованным в Тунисе российским туристам разрешили встретиться с дипломатами

Посольство РФ: задержанные в Тунисе 11 россиян не жаловались на условия в тюрьме

Дипломатам удалось связаться с правоохранительными органами Туниса и встретиться с 11 арестованными туристами. Пресс-служба посольства России сообщила об их состоянии.

Следственные органы и консульская служба МИД Туниса вышли на связь, а вице-консул посольства пообщался с задержанными россиянами. На время следствия их заключили в тюрьму Mornaguia. В ближайшее время пройдет первое судебное заседание в закрытом режиме.

«Самочувствие россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания и возможного проявления дискриминационных отношений к ним со стороны пенитенциарной администрации высказано не было», — сообщили дипломаты.

За что именно полиция схватила россиян, пресс-служба посольства не уточнила. Она сообщила лишь, что населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин, куда они поехали, находится около тунисско-алжирской границы под особым контролем местных сил безопасности из-за наличия подведомственных Минобороны объектов инфраструктуры. Кроме того, в этом районе орудуют террористы.

Группа из 11 туристов уехала в Тунис в начале ноября, чтобы посмотреть античные памятники. Тюрьма Mornaguia, в которую их поместили, известна пытками.