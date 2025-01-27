Арестованный по делу об убийстве главы Озерского района экс-полковник МВД умер в СИЗО

В столичном СИЗО скончался бывший глава УВД Озерского района Московской области Анатолий Камышов, арестованный по подозрению в убийстве главы местной администрации. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

По данным издания, 68-летнего Камышова после ареста поместили в СИЗО № 4 («Медведь»). Около восьми часов вечера он внезапно почувствовал себя плохо. Врачи оказывали мужчине медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Предварительной причиной смерти бывшего полковника стал сердечный приступ.

Камышова арестовали в ноябре прошлого года по делу так называемой «банды спецназовцев». По версии следствия, в 2000-е годы группировка совершила серию заказных убийств предпринимателей и чиновников, среди которых был и глава администрации Озерского района Московской области Владимир Сащихин. Его убили 31 марта 2002 года.

Правоохранители подозревали Анатолия Камышова, у которого был конфликт с погибшим, в причастности к его убийству, но тогда улик не нашлось. Однако спустя годы у следствия появились доказательства, и бывшему полковнику вынесли обвинение.

В июле прошлого года в карцере этого же СИЗО № 4 из-за проблем с сердцем скончался бизнесмен Игорь Котельников, фигурант дела о сухпайках для армии. Его арестовали по обвинению во взятках чиновникам Минобороны.