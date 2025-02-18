Арестованный кадровик Минобороны рассказал, как получил многомиллионное состояние

Экс-начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, который сейчас находится под следствием, рассказал о происхождении своих многомиллионных активов. Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

По данным СК, краснодарский бизнесмен Лева Мартиросян приобрел и оформил на жену Кузнецова землю в Краснодаре и построил там жилой дом площадью свыше тысячи квадратных метров. Предприниматель сделал это взамен на помощь в заключении госконтрактов. Стоимость коттеджа и участка оценили в 30,5 миллиона рублей.

Кузнецов заявил следствию, что Мартиросян по доверенности от супруги в 2020-2022 годах занимался скупкой разрозненных земельных участков в Краснодарском крае. Впоследствии их объединили в один и разделили на два равных. Бизнесмен и военный планировали построить дома для сдачи под мини-гостиницы.

Ранее суд арестовал счета и недвижимость Кузнецова. Генерала обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.