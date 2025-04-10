Арестованная за хищение ректор Псковского госуниверситета жила в люксе

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, которую арестовали по делу о хищении бюджетных средств, жила в люксе в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева». Об этом сообщило РИА «Новости».

Стоимость номера, в котором останавливалась Ильина, стартует от 12 тысяч рублей в сутки. В эту сумму входит возможность посещения спа-комплекса.

При этом большую часть времени ректор проводила в Москве, где купила две квартиры стоимостью порядка 40 миллионов рублей. В столицу Ильина уезжала под предлогом командировок.

Ранее стало известно, что ректора арестовали, заподозрив в хищении зарплат преподавателей. По предварительной версии, Ильна повысила сотрудникам университета оклады, однако разницу между суммами оставляла себе. Помимо этого, официальный доход Ильиной за последнее время вырос как минимум на два миллиона рублей.