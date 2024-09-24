Арест генерала Муминджанова по делу о взятке признали законным

Суд признал законным арест генерала Муминджанова по делу о получении взятки

Второй Западный окружной военный суд подтвердил законность ареста заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила РИА «Новости» его адвокат Карина Лубенец.

Суд на заседании отклонил жалобу защиты. Генерал-майор участвовал в слушании по видеосвязи из следственного изолятора.

В начале сентября суд отправил Муминджанова под стражу до 2 ноября. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, предлагая домашний арест.

Следователь тогда обратил внимание, что материалы уголовного дела содержат сведения, представляющие служебную тайну.

Ранее стало известно, что генерал получил взятку в размере более 20 миллионов рублей от коммерческих организаций за помощь в заключении контрактов на поставку обмундирования.