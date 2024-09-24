Арест генерала Муминджанова по делу о взятке признали законным

Второй Западный окружной военный суд подтвердил законность ареста заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила РИА «Новости» его адвокат Карина Лубенец.
Суд на заседании отклонил жалобу защиты. Генерал-майор участвовал в слушании по видеосвязи из следственного изолятора.
В начале сентября суд отправил Муминджанова под стражу до 2 ноября. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, предлагая домашний арест.
Следователь тогда обратил внимание, что материалы уголовного дела содержат сведения, представляющие служебную тайну.
Ранее стало известно, что генерал получил взятку в размере более 20 миллионов рублей от коммерческих организаций за помощь в заключении контрактов на поставку обмундирования.
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