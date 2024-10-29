Арашуков пожаловался на пытки в «Черном дельфине» и потребовал перевода в другую ИК

Отбывающий пожизненное заключение по делу об организации убийств экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков потребовал перевода в другую исправительную колонию, заявив, что в «Черном дельфине» его якобы подвергают пыткам и провокациям. Об этом со ссылкой на адвоката заключенного Эльмара Ализаде сообщил ТАСС .

«В настоящее время он содержится в „Черном дельфине“ в Оренбургской области. Там он неоднократно подвергался пыткам и становился жертвой провокаций», — подчеркнул собеседник агентства.

Юрист уточнил, что его подзащитный хочет, чтобы из этой ИК его перевели в Мордовию, где есть две колонии для пожизненно осужденных. В одной из них, к слову, отбывает наказание отец экс-сенатора.

Несколькими днями ранее Арашуков уверял, что появившиеся данные о его планах дать взятку сотруднику ФСИН является провокацией и вырванными из контекста словами. Об этом 360.ru рассказал участвовавший в уголовном деле бывшего сенатора адвокат Владимир Постанюк.