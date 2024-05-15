Апелляцию Стрелкова на приговор за экстремизм рассмотрят в закрытом режиме | 360°

Криминал 15 мая 2024, 12:47 Апелляцию Стрелкова на приговор за экстремизм рассмотрят в закрытом режиме Апелляционный суд 15 мая рассмотрит жалобу на приговор экс-министру Стрелкову РИА «Новости»

Читать 360 в

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 15 мая рассмотрит жалобу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на приговор по делу о публичных призывах к экстремизму. Заседание пройдет в закрытом режиме, сообщило РИА «Новости».

Представитель суда подтвердил, что Стрелков (Гиркин) обжаловал приговор. Заседание назначили на 14:00, оно пройдет в закрытом режиме.

Реклама

Экс-министра признали виновным по части 2 статьи 280 УК России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Поводом стали два поста в Telegram-канале. Мосгорсуд 25 января приговорил экс-министра к четырем годам колонии общего режима и запрету три года администрировать сайты. Стрелков (Гиркин) не признал вину.