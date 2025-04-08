Стало известно о новой жертве ангарского маньяка

Ангарский маньяк Попков признался в убийстве женщины в 2011 году

Следователи установили причастность бывшего полицейского Михаила Попкова, прозванного в народе ангарским маньяком, к убийству еще одной женщины в 2011 году. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Убийца дал признательные показания, что зарубил туристическим топором школьную уборщицу и сжег тело. Обугленные останки обнаружили в мае 2011 года в здании заброшенной водонасосной станции на территории парка в Ангарске. Экспертиза установила, что женщина скончалась из-за травмы головы с переломом черепа.

Убийство произошло 22 мая 2011 года. Жертва возвращалась домой около заброшенной водонасосной станции и встретила там Попкова.

«Попков несколько раз ударил ее туристическим топориком, облил женщину растворителем и поджег», — рассказал источник.

Во время отбывания пожизненного наказания в колонии Попков признался в убийстве женщины и полностью признал вину.