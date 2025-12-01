Ангарский маньяк Попков получил еще 10 лет за два убийства

Приговор в 10 лет лишения свободы за два убийства, совершенных 17 лет назад, получил осужденный на пожизненное заключение Михаил Попков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В ведомстве уточнили, что жертвами осужденного стали две 27-летние женщины, которых он подобрал на автомобиле при въезде в Ангарск. Во время поездки одна из пассажирок попросила остановиться около лесного массива.

Попков отправился за ней и задушил при помощи взятой веревки. Вернувшись к машине, осужденный предложил второй пассажирке пойти за ним, чтобы помочь подруге. Со второй женщиной Попков также расправился при помощи удавки.

После предъявления обвинения Попков написал явку с повинной. Приговор отбывающему пожизненный срок вынес Ангарский городской суд.

Михаил Попков получил пожизненный срок за серию убийств, совершенных в 1990–2010 годах. Он расправился более чем с 80 женщинами. В то время Попков работал в дежурной части районного ОВД Ангарска и искал жертв на улицах, приглашая их в служебную машину.

В декабре 2022 года отбывающий пожизненное наказание Попков сообщил о серии ранее нераскрытых убийств.

Осенью 2003 суд вынес ему приговор по трем эпизодам. Обвинения в убийстве двух женщин следователи предъявили Попкову в конце августа этого года.