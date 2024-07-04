Жительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве мужчины из-за наркотиков
Правоохранители задержали жительницу Петербурга, которую подозревают в убийстве. Жертвой нападения стал 30-летний мужчина.
Как сообщило СМИ, между фигуранткой и потерпевшим разгорелась ссора из-за наркотиков. В ходе конфликта девушка ударила оппонента ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.
Петербурженку поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
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