Жительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве мужчины из-за наркотиков

Правоохранители задержали жительницу Петербурга, которую подозревают в убийстве. Жертвой нападения стал 30-летний мужчина.

Как сообщило СМИ, между фигуранткой и потерпевшим разгорелась ссора из-за наркотиков. В ходе конфликта девушка ударила оппонента ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Петербурженку поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

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