Американца в Москве арестовали после голого дебоша в детской библиотеке | 360°

Криминал 07 мая 2024, 13:45 Американца в Москве арестовали после голого дебоша в детской библиотеке Суд в Москве арестовал американца, который пьяным проник в детскую библиотеку РИА «Новости»

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Американца Никума Уильяма Рассела наказали в Москве за пьяный дебош. Ему назначили административный арест на 10 суток по обвинению в мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

По словам правоохранителей, которые составили протокол, американец выпил, а потом проник во двор и разделся. Там его задержали.

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«Был обнаружен на дворовой территории, в обнаженном виде, выражал явное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку, за что и был задержан сотрудниками полиции», — заявили в суде.

Никума Уильяма Рассела признали виновным по части первой статьи 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство». Хорошевский райсуд Москвы назначил ему 10 суток административного ареста.

Хулиган не просто вошел во двор, а через окно проник в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения. Источник Пятого канала заявил, что, попав в здание, он начал раздеваться. Мужчина приехал в Россию в 2021 году по туристической визе и мог оставаться до конца 2024 года.

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