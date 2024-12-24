Американского шпиона приговорили к 15 годам колонии

Суд приговорил к 15 годам колонии обвиняемого в шпионаже 52-летнего американца Джина Спектора. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет <…> по совокупности (с предыдущим приговором — прим. ред.) окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Подробности дела в суде не стали раскрывать из-за секретности. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Мужчине также назначили штраф в размере 14 миллионов рублей.

Согласно оглашенному судьей приговору, Джин Спектор родился в 1972 году в Ленинграде. При рождении его звали Евгений Миронович. Позже он получил гражданство США. В Санкт-Петербурге жил с женой и детьми и занимал пост председателя совета директоров ГК «Медполимерпром».

Американского шпиона заключили под стражу в августе 2023 года. Тогда его дело рассматривали в Лефортовском суде Москвы.

Ранее Верховный суд ЛНР вынес приговор гражданину Украины Виктору Солдатко. Его признали виновным в шпионаже в пользу украинских спецслужб.