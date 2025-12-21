Россиянка на внедорожнике остановила грабивших ее дом воров в США

В Лос-Анджелесе многодетная мать на Mercedes протаранила автомобиль воров, которые хотели ограбить ее дом. В этот момент в жилище находились дети, сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина отлучилась по делам, оставив трех детей дома с бабушкой. Когда ворвались преступники, она как раз разговаривала с ней по телефону, услышала крики и сразу же развернула автомобиль.

Многодетная мама влетела на скорости в машину, на которой приехали грабители. После такого неожиданного отпора преступники поспешили скрыться.

Приехавшие на место преступления полицейские обнаружили инструменты для взлома и документы на разные имена. По словам соседей, белая иномарка воров несколько дней назад стояла возле другого ограбленного дома.

Эмигрантка родом из Дагестана. Более 10 лет назад она переехала в Лос-Анджелес, где открыла детскую студию джиу-джитсу.

Ранее в Австралии прохожий обезвредил вооруженного террориста на пляже Бонди. Мужчина напал на преступника сзади и вырвал у него винтовку.