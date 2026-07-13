Американец получил восемь лет колонии за хищения у родственников из России

Гражданина США приговорили в восьми годам колонии за хищение денег у родственников и знакомых из России. По данным Нижегородского областного суда, американец незаконно находился на территории страны.

В 2022 году под предлогом оформления документов для выезда в Соединенные Штаты мужчина обманул брата своей жены и завладел его деньгами — около 4,7 миллиона рублей. Кроме того, под предлогом покупки автомобиля и доставки его из США в Россию по более низкой цене он выманил сразу у нескольких человек два миллиона рублей.

Американца обвинили в четырех эпизодах мошенничества в крупном размере и в мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленник свою вину не признал. Суд назначил ему восемь лет исправительной колонии общего режима.

Недавно стало известно, что мошенники начали обманывать родных пропавших без вести бойцов СВО. Аферисты умудряются предлагать родственникам привезти тела бойцов за определенную плату.