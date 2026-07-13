Мошенники начали обманывать родных пропавших без вести бойцов

Мошенники звонят родственникам пропавших без вести бойцов и предлагают за плату вернуть их тела. Об этом РИА «Новости» рассказала член СПЧ, руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова.

Эксперт рассказала, что существует множество схем мошенничества на горе родственников участников СВО.

«Подделывают номера, предлагают меры поддержки, делают это завуалировано, но на самом деле это мошенники… Даже предлагают привезти тело бойца семьям за определенную сумму денег, это касается пропавших без вести», — отметила Белехова.

Она призвала объединить усилия общественных и государственных организаций, чтобы минимизировать количество случаев обмана семей военных.

Ранее аферисты придумали еще одну новую схему обмана. Мошенники выдают себя за посредников и предлагают услуги по срочному оформлению визы или загранпаспорта и получают персональные данные жертв.