Американец пять лет удерживал в плену жену-инвалида

В штате Техас полицейские арестовали мужчину, который пять лет удерживал в заточении свою жену. Об этом сообщила телестанция ABC13 .

По данным полиции, 46-летний Джеймс Эрл Джонсон закрыл свою жену в спальне их дома и не разрешал ее покидать. Женщина смогла попросить помощи, позвонив в службу 911, когда муж случайно оставил свой телефон на прикроватной тумбочке.

Джонсон успел прервать разговор и, предположительно, ударил супругу, а затем отнес ее обратно в кровать. Правоохранители заподозрили, что женщина нуждается в помощи и прибыли по адресу.

До этого женщина звонила в полицию 16 ноября, но, когда сотрудники приехали к ней дома, промолчала и она, и ее дети из-за угроз мужа. Полицейские уехали тогда, не составив протокол.

На этот раз Джонсона арестовали, но вскоре выпустили под залог с обязательством держаться подальше от жены и их общего дома. Адвоката он пока не нанял.

Сын пострадавшей сообщил, что его мать находится в больнице. При этом не уточнил, в каком она состоянии.

«Люди могут думать, что уехать легко, но если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, то, скорее всего, вы не сможете уехать», — сказал психотерапевт Чау Нгуен.

По данным телестанции, за время заточения потерпевшая предпринимала по крайней мере одну попытку самоубийства.

Ранее в Германии мать закрыла дочь на семь лет в комнате, чтобы девочка не могла общаться с отцом. Годы изоляции отразились на здоровье ребенка — возникли проблемы с развитием и поведением.