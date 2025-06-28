Алекса Лесли заподозрили в распространении детской порнографии

Пикап-коуча Алекса Лесли и его последователей необходимо проверить на распространение детской порнографии. Такое заявление в своем Telegram-канале сделала Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Правоохранительным органам стоит внимательно присмотреться к ресурсам инфомошенника, там еще и распространение порнографии, в том числе, похоже, и с участием несовершеннолетних», — написала она.

Мизулина опубликовала видео СК с задержанием одного из последователей «секс-гуру» и заявила, что, похоже, в ближайшие годы этим людям будет не до знакомств.

Двоих соратников Лесли, пристававших к девушкам в Москве, арестовали на 15 суток. Тверской районный суд признал их виновными в мелком хулиганстве.