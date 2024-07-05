Активы одного из фигурантов «дела решальщиков» захотели конфисковать

Хорошевский райсуд Москвы принял иск Генпрокуратуры о конфискации имущества обвиняемого во взяточничестве экс-сотрудника центрального аппарата СКР Александра Киреева и его родителей. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Силовик стал фигурантом «дела решальщиков», его заподозрили в преступлениях по статье 210 УК России «Организация преступного сообщества с использованием служебного положения», статьям 30 и 290 УК России «Покушение на особо крупные взятки», статье 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере».

Надзорное ведомство выяснило, что с 2016 года Киреев скупал недвижимость и регистрировал ее на родителей. Сначала он приобрел квартиру на Большой Набережной улице в Москве, затем еще две на Хорошевском шоссе. В 2022 году мужчина завладел апартаментами на 3-й Хорошевской улице и четырьмя местами на паркинге. Его родители в разные годы купили дом в Солнечногорске, квартиру на улице Берзарина в Москве и участок в Сергиевом Посаде.

Силовики задержали бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева. Его обвинили в получении взяток.