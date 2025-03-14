Активы на сумму свыше 61 млрд рублей арестовали по делу основателя 1xbet

Фото: РИА «Новости»

Суд в Москве арестовал активы и имущество бывшего совладельца букмекерских фирм Романа Семиохина, сообщил источник ТАСС. Бизнесмен сейчас находится в международном розыске.

«Обеспечительные меры наложили на активы и имущество на общую сумму более 61,1 миллиарда рублей в рамках дела о незаконной организации и проведении азартных игр», — уточнил источник агентства.

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Основателя 1xbet обвиняют незаконной организации азартных игр. Под арест попало имущество компании «Ставка ру». В ней ему принадлежало 88%, но мужчина передал долю в пользу фирмы супруги отца, чтобы скрыть имущество от ареста.

Защита экс-совладельца букмекерских фирм, его близкие и другие заинтересованные лица возражали против ареста имущества и других активов.

В качестве аргумента указывали на то, что арестованные деньги не являются собственностью Семиохина.

С учетом этого суд в апелляции исключил из постановления указание на принадлежность арестованных средств бизнесмену, но меру не изменил. Обеспечительные меры на активы по итогу продлены на несколько месяцев, как и срок следствия по уголовному делу.

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