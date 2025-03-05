Активы крупных железнодорожных операторов оказались под арестом по иску ГП

Октябрьский районный суд Екатеринбурга наложил арест на активы крупнейшего в России парка вагонов для нефтехимии «СГ-Транс» и 12 юридических лиц, связанных с АО «Вектор Рейл» и ее дочерних структур, занимающихся лизингов железнодорожных составов. Решение приняли по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, сообщил «Коммерсант» .

«Еще одним ответчиком является созданное в 2010 году в Свердловской области и принадлежащее РЖД АО „Федеральная грузовая компания“ (ФГК). <…> Третьим лицом заявлено ОАО РЖД», — уточнил источник издания.

По данным «Коммерсанта», поводом для иска надзорного органа стали выявленные в ходе проверок нарушения закона в области противодействия коррупции должностных лиц государственной компании, которая имеет «стратегическое значение для страны».

Генпрокуратура считает, что бывший вице-президент ОАО «РЖД» Салман Бабаев и его сыновья Тимур и Руслан Бабаев, а также их партнер Алексей Тейчер, экс-владелец «СГ-Транс», провели ряд невыгодных для страны сделок для личного обогащения.

В иске идет речь о договорах, заключенных в 2012-2013, 2017–2021 годах. ГП потребовала, чтобы ответчики вернули в государственный бюджет более 30 миллиардов рублей.

Бывший совладелец лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-Транс» Алексей Тайчер стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве в июне 2024 года.