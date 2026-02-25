Активиста секты «Царская империя» задержали в Подмосковье

Жителя Московской области задержали за пропаганду участия в секте «Царская империя». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина призывал уничтожать документы, не платить налоги, не служить в армии и в принципе не соблюдать российские законы. При обыске у него нашли литературу и инструкции для новых участников секты.

По статье 239 Уголовного кодекса за это ему грозит до четырех лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей. Сейчас следствие ходатайствует перед судом о взятии мужчины под стражу, сам он вину не признает и не хочет давать показания.

Вышли на сектанта, расследуя дело об исчезновении женщины и двух ее дочерей в Санкт-Петербурге. Всех троих нашли живыми во Владимирской области.