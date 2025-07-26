Активиста Мелехина отправили в СИЗО после депортации из США

Активиста Мелехина отправили в СИЗО до 25 сентября после депортации из США

Пермского активиста Леонида Мелехина* заключили в СИЗО по подозрению в оправдании терроризма после депортации из США. Об этом сообщил портал properm.ru со ссылкой на данные Ленинского районного суда Перми.

Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ, отправив мужчину под стражу до 25 сентября. По данным издания, Мелехина* неоднократно задерживали на митингах в Перми.

Активист пытался эмигрировать в США через Мексику, но его задержали при попытке пересечь границу в августе 2024 года. Несколько месяцев он провел в иммиграционной тюрьме США, после чего проиграл суд о праве на проживание.

Все это время российские власти разыскивали Мелехина* за сотрудничество с организацией Алексея Навального. После депортации в Россию его сразу задержали по уголовной статье.

Мужчину обвиняют по статье Уголовного кодекса о публичном оправдании терроризма. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Ранее писателя Бориса Акунина** признали виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от выполнения обязанностей иноагента.