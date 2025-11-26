Аглаю Тарасову заметили у Домодедовского суда

Актриса Аглая Тарасова пришла в Домодедовский суд Москвы в сопровождении матери, Ксении Раппопорт. Видео с места событий оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах звезда вместе с адвокатом и матерью вошли в здание.

Тарасову 28 августа задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, внутри которого были 0,38 грамма масла каннабиса. Против артистки возбудили уголовное дело, 3 сентября ее обвинили в контрабанде наркотиков.

Артистка в суде раскаялась, сказала, что «совершила большую ошибку». Попросила разрешить ей перемещения, потому что в сентябре хотела сняться в трех картинах.

Следователь настаивал на полном домашнем аресте и отмечал, что у Тарасовой есть израильское гражданство. В итоге судья запретил актрисе покидать дом ночью и пользоваться средствами связи, помимо вызова сотрудников экстренных служб.