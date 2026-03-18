В Москве арестовали девушку по делу о покушении на убийство по указке мошенников

Никулинский районный суд Москвы отправил под стражу 20-летнюю девушку, обвиняемую в покушении на убийство. Об этом сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 18 мая 2026 года. В прокуратуре уточнили, что решение приняли с учетом позиции надзорного ведомства.

По версии следствия, девушка действовала по указаниям мошенников, которые убедили, будто она помогает правоохранительным органам. В какой-то момент фигурантку дали задание «ликвидировать» женщину, представив ее как иноагента.

Обвиняемая пришла 14 марта к квартире на улице Академика Анохина с перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой. Когда хозяйка открыла дверь, нападавшая распылила газ и попыталась ударить ее, но родственники потерпевшей успели вмешаться.