Жертве мошенников из Амурской области вернули почти 15 миллионов рублей

Жительнице Шимановска в Амурской области вернули почти 15 миллионов рублей, похищенных телефонными мошенниками, благодаря совместной операции полиции и ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Амурской области.

По данным ведомства, в апреле 48-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала «Госуслуги», и убедил ее снять сбережения под предлогом защиты от блокировки счета. Под давлением другого собеседника потерпевшая сняла почти 15 миллионов рублей и передала их прибывшему курьеру.

Сотрудники ФСБ задержали курьера в Магадане — им оказался 22-летний уроженец Кемеровской области, который перемещался по стране и собирал наличные у обманутых граждан. К моменту задержания денег у него уже не было: он успел передать их следующему участнику схемы.

Силовики Приамурья совместно с московскими коллегами задержали второго подозреваемого в столице и изъяли у него всю сумму. Деньги полностью вернули потерпевшей, а в отношении курьера возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере — мужчину заключили под стражу.

Ранее телефонные мошенники перешли на схему с контрактной службой. Они выманивают у людей данные кодов из СМС под предлогом приглашения в военкомат.