Прокуратура контролирует дело о хищении средств у пенсионерки в Талдоме

Талдомская городская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела о хищении денежных средств у местной жительницы.

По информации следствия, пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил о попытке снятия денег с ее банковского счета и убедил передать все сбережения «курьеру-инкассатору» для обеспечения их сохранности.

30 декабря 2025 года 22-летний молодой человек встретился с потерпевшей в торговом центре и получил от нее пакет с деньгами в сумме 1 млн 800 тысяч рублей. Вскоре женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям под руководством городской прокуратуры личность курьера была установлена, и он был задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с учетом позиции представителя Талдомской городской прокуратуры.

Дальнейший ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем Талдомской городской прокуратуры.

Прокуратура напоминает: сотрудники правоохранительных органов не отправляют курьеров для получения денежных средств. Ваша бдительность — лучшая защита от обмана.