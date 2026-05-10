Аферисты начали заставлять россиян брать кредиты из-за мнимой помощи ВСУ

Мошенники стали убеждать россиян брать кредиты и переводить деньги «доверенным лицам», обещая снять уголовную ответственность за помощь ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России.

Аферисты звонят от имени сотрудников Минобороны, Генпрокуратуры, Казначейства и других госорганов. Они заявляют, что зафиксировали факт материальной поддержки ВСУ, за который жертве грозит уголовное преследование.

Затем убеждают: избежать наказания можно, если взять кредиты и отправить деньги через банкомат специальным «доверенным лицам». По их словам, это аннулирует предыдущие транзакции. Следуя инструкциям аферистов, люди добровольно теряют свои сбережения.

Ранее МВД предупреждало россиян, что злоумышленники начали сдавать квартиры умерших при помощи фальшивых заявлений о вступлении в наследство. Они обращаются от имени дальнего родственника к нотариусу, который не имеет права отказать в открытии наследственного дела, и используют это в мошеннических целях.