Адвоката арестовали по делу о зверском убийстве в Подмосковье

В Москве задержали адвоката Сергея Зуева, которого подозревают в мошенничестве, убийстве знакомого и последующем сокрытии преступлений. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следкома.

Следователи выяснили, что осенью прошлого года в загородном доме в Подмосковье между Зуевым и потерпевшим возник конфликт. Они поссорились из-за продажи имущества. Во время спора адвокат ударил ножом мужчину не менее трех раз в область сердца. От полученных травм тот скончался на месте.

«В непосредственной близости от места происшествия находился друг Зуева, который не был осведомлен о произошедшем, но вместе с тем помог Зуеву поместить тело потерпевшего в автомобиль и совместно скрыть следы совершенного преступления», — заявили в ведомстве.

Они приехали на принадлежащую Зуеву ферму по разведению скота и сожгли там тело жертвы в печи для зоокремации. Потом адвокат с помощью соучастника продал имущество погибшего на сумму более пяти миллионов рублей.

«Через непродолжительное время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в столице исчез мужчина. Следователями ГСУ СК России по г. Москве был детально и поминутно восстановлен маршрут передвижения потерпевшего в дни исчезновения», — отметили в СК.

Следователи опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. В итоге подозреваемых нашли и арестовали.

Ранее житель Новосибирской области убил знакомую во время застолья. Они вместе распивали алкоголь и поссорились. В итоге конфликт обернулся смертью.