Житель Новосибирской области убил знакомую во время застолья

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинение в адрес жителя села Решеты, подозреваемого в убийстве знакомой. Об этом написал сайт Сиб.ФМ .

Мужчина 44 лет вместе с женщиной устроили застолье с алкогольными напитками. Между ними произошел конфликт, закончившийся нападением. Сначала подозреваемый ударил жертву по лицу, затем попытался задушить, а после этого многократно наносил ей тяжелые травмы ногами. Женщина умерла на месте происшествия, сообщил vse42.ru.

Во время расследования мужчина старался ввести сотрудников полиции в заблуждение, представляя разные объяснения случившемуся событию, пытаясь уйти от уголовной ответственности. Одной из версий, предложенных мужчиной, являлось предположение, будто жертва сама упала в погреб.

Дело передано в суд Ордынского района Новосибирской области.