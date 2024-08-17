Адвокат осужденной за госизмену гражданки США и России обжаловал приговор

Адвокат осужденной к 12 годам колонии общего режима за государственную измену гражданки США и России Ксении Карелиной обжаловал приговор. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Вечером в пятницу в суд поступил жалоба, подтверждаю», — сообщил источник

ФСБ России в феврале сообщила, что в Екатеринбурге задержали 32-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, которая имела гражданство США и России. По версии следствия, женщина причастна к оказанию финансовой помощи украинским националистам, ее задержали по подозрению в государственной измене.

Три дня назад, 15 августа, Свердловский областной суд приговорил фигурантку к штрафу в 300 тысяч рублей, ограничению свободы на полтора года и 12 годам колонии общего режима.

Адвокат осужденной Михаил Мушаилов уточнил, что обжалует приговор в части того, что суд не назначил Карелиной наказание не ниже низшего предела 12 лет. По его словам, она отправила ВСУ 50 долларов единожды и признала собственную вину.